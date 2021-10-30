السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض

سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير لبنان لدى السعودية، فوزي كبارة، اليوم السبت، موعد مغادرته العاصمة السعودية الرياض غداً، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بشكل كامل بين البلدين.

العالم - لبنان

وقال كبارة، في حديث مع "صحيفة النهار" اللبنانية، إنه "سيغادر الرياض غداً بعد أن قـُـطعت العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بشكل كامل"، مؤكدا في الوقت ذاته، "احتمال عودة المياه إلى مجاريها في حال نفذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها"، على حدّ قوله.

وأضاف كبارة أن "المملكة قالت إنّها لن تمسّ بالجالية اللبنانية وهذه ضمانة بحدّ ذاتها"، متمنيا أن يتمّ ذلك لأن الجالية كبيرة.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما أوقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وشنت السعودية هجوما سياسيا ضد لبنان شاركتها فيها دول خليجية بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في برنامج تلفزيوني تم تسجيله قبل شهرين (اي قبل تسلم القرداحي منصبه)، قال فيها إن حركة أنصار الله التي تقاتل ضد تحالف العدوان بقيادة السعودية "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

روابط ذات صلة

بعد السعودية والبحرين..الكويت تطرد السفير اللبناني!

سياسة السعودية بمعاقبة لبنان وحصار شعبه ليست جديدة..وهذه دلالاتها

قبلان يدعو السعودية الى عدم تمزيق العرب

انظمة دولية مهمتها تبرير الجرائم السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معالجة عدد من العبوات الناسفة في الانبار

حزب لبناني: الحملة السعودية على وزير الاعلام اعتداء سافر على سيادة البلد

برنامج المحميات.. شاهد.. القنبلة التي انفجرت بوجه بن سلمان

عون: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

مئات الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية

الكشف عن مخططات حكومة الاحتلال لالتهام ثلث الضفة الغربية