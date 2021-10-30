سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض

العالم - لبنان

وقال كبارة، في حديث مع "صحيفة النهار" اللبنانية، إنه "سيغادر الرياض غداً بعد أن قـُـطعت العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بشكل كامل"، مؤكدا في الوقت ذاته، "احتمال عودة المياه إلى مجاريها في حال نفذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها"، على حدّ قوله.

وأضاف كبارة أن "المملكة قالت إنّها لن تمسّ بالجالية اللبنانية وهذه ضمانة بحدّ ذاتها"، متمنيا أن يتمّ ذلك لأن الجالية كبيرة.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما أوقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وشنت السعودية هجوما سياسيا ضد لبنان شاركتها فيها دول خليجية بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في برنامج تلفزيوني تم تسجيله قبل شهرين (اي قبل تسلم القرداحي منصبه)، قال فيها إن حركة أنصار الله التي تقاتل ضد تحالف العدوان بقيادة السعودية "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.