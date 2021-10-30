الكشف عن مخططات حكومة الاحتلال لالتهام ثلث الضفة الغربية

العالم-الاحتلال

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مؤسسات خاصة برصد الاستيطان في الضفة نية حكومة الاحتلال تقديم مخططات للمنطقة E1 وجفعات هاماتوس جنوب القدس المحتلة، و9000 وحدة استيطانية في عطروت إلى الشمال من المدينة المقدسة.



وأشارت الصحيفة إلى وجود مخطط لبناء 2860 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة، إضافة لبناء 1355 وحدة استيطانية يسوّق لها في عمق الضفة الغربية، وإقامة مستوطنة جديدة في الخليل.



وبينت التقارير أن حكومة الاحتلال تنوي بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المعزولة منها 286 في هار براخا المقامة على جبل جرزيم بنابلس، و628 في مستوطنة عاليه الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله، إضافة لغيرها من المستوطنات.



يشار إلى أنَّ سلطات الاحتلال صدّقت الأسبوع الماضي، على مخطط لبناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر عبرية أن الاحتلال صدّق على المخطط خلال التئام ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية".



وستبنى الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات: "بيت إيل" قرب رام الله، "أريئيل" شمال سلفيت، "الكانا" شمال غرب الضفة الغربية، "غيفع بنيامين" شمال شرقي القدس، "عمانوئيل" شمال غرب سلفيت، "كارني شومرون" بين سلفيت وقلقيلية، "بيتار عيليت" جنوب القدس.



ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لبسط سيادة الاحتلال على الضفة بتوسيع المستوطنات وسلب الأراضي وبناء شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل.



وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم (السلب والنهب) من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في الأغوار ونابلس والقدس والخليل.



وتنوي حكومة الاحتلال سلب 30% من أراضي الضفة الغربية وجعلها من المستوطنات الإسرائيلية، بمساحة تبلغ 1613 كيلومترًا مربعًا من الجبال والسهول والأراضي الزراعية الخصبة.



ويستوطن حوالي 650 ألف إسرائيلي حاليا في أكثر من 130 مستوطنة شيّدت على أراضي الفلسطينيين منذ عام 1967، عندما احتلت الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.