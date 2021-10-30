شاهد.. القنبلة التي انفجرت بوجه بن سلمان

العالم- خاص بالعالم

المقابلة اعتبرت بمثابة القنبلة انفجرت في النظام السعودي وتحديداً بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الكلام الذي قيل والهجوم القوي يمكن ان يكون أول مرة نسمعه على قناة امريكية وبهذه اللهجة، خصوصاً من مسؤول سعودي كان في فترة من الفترات يد هذا النظام وعصاته.

الجابري فعلياً في هذه المقابلة حرق اي طريقة عودة بينه وبين النظام السعودي، من حيث الكلام الذي قاله والتوصيفات التي اعطاها لبن سلمان يمكن ان يكون اول مرة تظهر بهذه الطريقة وبهذه المباشرة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو اعلاه وسخرية المعارضة السعودية من هذا الامر..