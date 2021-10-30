السفير السعودي لدى لبنان يعود إلى المملكة

العالم - السعودية

ونشرت صحيفة "عكاظ" على حسابها في "تويتر" خبر "عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى المملكة صباح اليوم"، كما أكدت قناة الـ"LBCI" أنه وفقا لمعلوماتها، فإن "بخاري غادر الأراضي اللبنانية صباحا".

وكانت السعودية قد استدعت أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، إثر تصريحات الوزير جورج قرداحي، حول العدوان السعودي على يمن، كما اتخذت إجراءات عدة بحق لبنان، لما اعتبرته "إساءة" و"تحيز" بحق السعودية والإمارات على حد قولها.

وكان جورج قرداحي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واضاف قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد قرداحي: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".