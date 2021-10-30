مراسل العالم يكشف آخر مستجدات الأزمة السيعودية اللبنانية

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا أن هذه الجلسة ضمت وزير الإقتصاد اللبناني ومدير عام القصر الجمهوري ومندوب لبنان في الجامعة العربية اضافة الى موفد من السفارة الأمريكية في لبنان حيث كان هناك تصريحات من قبل المسؤولين في لبنان تؤكد على ضرورة استمرار عمل الحكومة اللبنانية ولا يمكن ترك لبنان بدون حكومة.

واشار مراسلنا نقلاً عن وزير الخارجية اللبناني الى أن هناك اتصالات بين لبنان وأمريكا، حيث يعول لبنان كثيراً على هذه الإتصالات التي من شأنها ان تضغط على السعودية للتراجع عن موقفها.

وأوضح مراسلنا أن تيار المردة الذي يعتبر الجهة السياسية التي رشحت وزير الإعلام جورج قرداحي للحكومة اعتبر مطالب استقالة قرداحي ظلم وموقف مبالغ فيه. واكد التيار انه لن يطلب من قرداحي الإستقالة.

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