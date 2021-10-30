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بالفيديو.. أمطار غزيرة تقطع الطرق في أربيل

بالفيديو.. أمطار غزيرة تقطع الطرق في أربيل
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في قطع بعض الطرق بمحافظة أربيل العراقية.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الدفاع المدني باربيل سركوت كارش لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "امطارا غزيرة أدت الى قطع بعض الطرق بشارع 150 متري في اربيل".

وأضاف، أن "فرق الدفاع منتشرة ولا توجد اي اضرار بالارواح"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني تستعد لاي حالة طارئة".

وتابع أن "المواطنين يستطيعون الاتصال بفرقنا لمساعدتهم"، موضحا أن "فرق الدفاع منتشرة بمناطق شارع 150 قرب القرية الكورية وقضاء شقلاوة وقضاء بيرمام".

كما اعتلى المواطنون اسطح المنازل هربا من السيول التي تجتاح مناطقهم السكنية.

مطر

مطر

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