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تركيا: تم ترحيل 8 آلاف "إرهابي" منذ عام 2011 أغلبيتهم إلى فرنسا

تركيا: تم ترحيل 8 آلاف
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 8 آلاف و585 "إرهابيا أجنبيا"، من 102 جنسية، منذ عام 2011.

العالم-تركيا

وقالت الوزارة في بيان، السبت، "إنها تواصل فعاليات ترحيل الأجانب الوافدين إلى أراضيها بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل "ب ي د/ بي كا كا"، وداعش، (في مناطق القتال بسوريا والعراق)".

ولفت البيان إلى أن 1075 من هؤلاء الإرهابيين يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، و44 من الولايات المتحدة.

وأوضح البيان: "أن السلطات التركية رحلّت 126 إرهابيا إلى 12 دولة أوروبية عام 2019، و95 إرهابيا إلى 8 دول أوروبية العام الماضي، و61 إرهابيا إلى 8 دول أوروبية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري".

وأشار البيان إلى أن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى في عدد الإرهابيين المرحلين إليها، تلتها ألمانيا، وثم هولندا، وبلجيكا، وفنلندا، والسويد، ورومانيا، وبريطانيا.

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