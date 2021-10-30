الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت

العالم - الامارات

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية لفتت إلى أنه "لا نقبل نهج بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه السعودية" على حد تعبيرها، واعتبرت أن "سحب دبلوماسيينا من لبنان تضامنا مع السعودية".

الا أن وكالة سكاي نيوز أوضحت أن "الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وتشن السعودية ومعها دول خليجية حربا دبلوماسية ضد لبنان بسبب تصريحات لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عن ان "الحرب في اليمن عبثية" كان قد قالها في برنامج تلفزيوني قبل شهرين من الآن (قبل تنصيبه كوزير للاعلام)، وبثتها قناة "الجزيرة" القطرية قبل أيام.