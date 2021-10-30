لماذا يعيد نشطاء البحارنة مقطع فيديو اثار استفزازهم؟

العالم- خاص بالعالم

من المعروف وبالعادة ان مجلس النواب يكون في اي دولة من دول العالم، صوت الشعب ونبضه واحساسه وليس بوقاً للنظام، خصوصاً عندما هذا النظام صادر من صوت الشعب.

هذا الاسبوع تحديداً، استرجع وتداول نشطاء البحارنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحد نواب الشعب في مملكة البحرين وهو جمال بوحسن عندما وصف يومها سجون النظام البحريني بأنها سجون خمس نجوم!

مقطع الفيديو هذا خلال السنين الماضية، اثار نقمة واستفزاز وسخرية المواطن في البحرين لانه كان يغرد في واد والشعب في واد آخر، والمعتقلين السياسيين في واد، وطبعاً (نواب الشعب) في واد آخر، حينما صرح النائب جمال بوحسن سجون نظام البحرين هي فنادق خمس سنوات، وان السجن يمكنه طلب توصيلة تصل لعقر عنبره.

فلماذا اعاد نشطاء البحارنة هذا الفيديو وانتشر على نطاق واسع؟

ويبدو ان تصريح النائب الجديد سيسي البوعنين لهذا الاسبوع بان "لا سجناء رأي في البحرين، ولا معارضة سياسية خارج مجلس النواب"، هو ما اثار استفزاز النشطاء، وعدوه استكمالاً لنهج النائب بوحسن ونشروا مقطعا للاخير.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..