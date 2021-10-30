حزب الله يستنكر بشدة القرار الاميركي بحق النائب جميل السيد

العالم-لبنان

وقال حزب الله في بيان له السبت إن "القرار الأمريكي الصادر بحق النائب اللواء السيد جميل السيد هو قرار ظالم ومشبوه ومُدان"، وتابع "هو ‏استهداف سياسي واضح لشخص النائب السيد وموقعه الوطني ومواقفه الواضحة والحاسمة في القضايا الوطنية ‏وخصوصا في الصراع مع العدو الإسرائيلي والدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومشروع بناء الدولة الحقيقية ‏فيه".

واضاف حزب الله ان “ما قدّمه النائب السيد في المؤتمر الصحافي يوم أمس من عرض متماسك ومتين وما طرحه من أسئلة وما ‏طالب به من أدلة ووثائق يشكل حجة قوية في مواجهة كل أولئك الظالمين المعتدين عليه وعلى من يمثل وما ‏يمثل”.

واستنكر حزب الله هذا الاعتداء الأمريكي الجديد، ورأى “في ذلك وسام شرف يعلق على صدر ‏النائب جميل السيد ويثبت حضوره الراسخ في طليعة المقاومين الأحرار المدافعين عن شرف هذه الأمة في ‏مواجهة الهيمنة والإذلال والاستكبار الذي يمارسه الشيطان الأكبر كل يوم”.