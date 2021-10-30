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شاهد.. سقوط ضحايا وجرحى في مليونية 30 اكتوبر بالسودان

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في السودان بمقتل 2 من المتظاهرين الذين شاركوا في مليونية 30 اكتوبر رفضاً للإنقلاب العسكري الذي وقع في السودان قبل أيام.

العالم - مراسلون

وأوضح مراسلنا أن عدد ضحايا المدنيين الذين سقطوا بعد الإنقلاب العسكري ارتفع الى 11 قتيلاً واكثر من 100 جريح، حيث تم تشييع الضحايا بحضور حشود غفيرة من الشعب السوداني.

وأكد مراسلنا أن الشعب السوداني يصر على مطالبه بتشكيل حكومة مدنية ورفضه لاي حكومة عسكرية واي تدخلات خارجية، مشيراً الى أن جموع الناس لازالت في الشارع وسط محاولة من القوات الأمنية بتفريقهم في بعض المناطق عبر اطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأعلن مراسلنا في وقت سابق بان المسيرات الاحتجاجية في شوارع السودان تمتد من شارع الى شارع، بسبب العدد الكبير من السودانيين الذين يرفضون الإنقلاب العسكري الذي اطاح بحكومة المدنيين، مشيراً الى ان المتظاهرين رفعوا يافطات تؤكد على أن الشعب السوداني هو الذي يحكم البلاد.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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