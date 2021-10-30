حماس تطالب بمعاقبة سفير الاحتلال لتمزيقه تقرير مجلس حقوق الإنسان

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، "إن تمزيق سفير الاحتلال جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس السلوك المتبجح لدويلة الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه".



وفي تصريح صحفي، السبت، أضاف القانوع أن "العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا مجازر الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبنا".



وأكد القانوع أن "تضمن تقرير مجلس حقوق الإنسان قرار تشكيل لجنة تحقيق في عدوان الاحتلال الأخير، يعكس حجم الإجرام والإرهاب الذي يمارس ضد شعبنا، وينبغي أن يكون ذلك خطوة على طريق محاكمة قادته المجرمين".



في السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، "لقد وصلت العنجهية والعربدة ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والاستهتار بالمنظمات الدولية أقصى درجاتها، بأن يقدم أردان، على تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان".



وكان أردان، مزّق الليلة الماضية نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.



وقال أردان أثناء كلمة ألقاها "إن مكان هذا المستند المعادي للسامية سلة المهملات"، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.



وأضاف "فعلت ما فعله السفير السابق حاييم هرتصوغ حينما مزق القرار اللاسامي الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية".



واتهم المجلس الأممي "أنه منذ تأسيسه قبل 15 عامًا يعمل على شجب إسرائيل وإدانتها فقط"، داعيًا "أعضائه إلى الخجل من أنفسهم".