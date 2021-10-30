شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر تطورات في لبنان

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم في بيروت أن المعلومات المسربة من هذا الإجتماع تحدثت عن وجود متسع للتشاور أكثر لما فيه المصلحة اللبنانية مشيراً الى انقسام الشارع اللبناني حول تفسير هذه المعلومات لاستقالة وزير الإعلام اللبناني او عدم استقالته.

وافاد مراسل العالم في وقت سابق بأن خلية الازمة الوزارية التي شكلت لدراسة موضوع الازمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية ابقت اجتماعها مفتوحاً لمعالجة تداعيات هذا الموضوع.

وأضاف مراسلنا أن هذه الجلسة ضمت وزير الإقتصاد اللبناني ومدير عام القصر الجمهوري ومندوب لبنان في الجامعة العربية اضافة الى موفد من السفارة الأمريكية في لبنان حيث كان هناك تصريحات من قبل المسؤولين في لبنان تؤكد على ضرورة استمرار عمل الحكومة اللبنانية ولا يمكن ترك لبنان بدون حكومة.

واشار مراسلنا نقلاً عن وزير الخارجية اللبناني الى أن هناك اتصالات بين لبنان وأمريكا، حيث يعول لبنان كثيراً على هذه الإتصالات التي من شأنها ان تضغط على السعودية للتراجع عن موقفها.