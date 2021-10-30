السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر تطورات في لبنان

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم أن الإجتماع بين وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والبطريرك الماروني بشارة الراعي انتهى بدون اي نتيجة او تصريح.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم في بيروت أن المعلومات المسربة من هذا الإجتماع تحدثت عن وجود متسع للتشاور أكثر لما فيه المصلحة اللبنانية مشيراً الى انقسام الشارع اللبناني حول تفسير هذه المعلومات لاستقالة وزير الإعلام اللبناني او عدم استقالته.

وافاد مراسل العالم في وقت سابق بأن خلية الازمة الوزارية التي شكلت لدراسة موضوع الازمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية ابقت اجتماعها مفتوحاً لمعالجة تداعيات هذا الموضوع.

وأضاف مراسلنا أن هذه الجلسة ضمت وزير الإقتصاد اللبناني ومدير عام القصر الجمهوري ومندوب لبنان في الجامعة العربية اضافة الى موفد من السفارة الأمريكية في لبنان حيث كان هناك تصريحات من قبل المسؤولين في لبنان تؤكد على ضرورة استمرار عمل الحكومة اللبنانية ولا يمكن ترك لبنان بدون حكومة.

واشار مراسلنا نقلاً عن وزير الخارجية اللبناني الى أن هناك اتصالات بين لبنان وأمريكا، حيث يعول لبنان كثيراً على هذه الإتصالات التي من شأنها ان تضغط على السعودية للتراجع عن موقفها.

روابط ذات صلة

شاهد.. السعودية تضغط على لبنان في قمة مشاكله الإقتصادية

السفير السعودي لدى لبنان يعود إلى المملكة

حزب لبناني: الحملة السعودية على وزير الاعلام اعتداء سافر على سيادة البلد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر تطورات في لبنان

الصين تشدد القيود الصحية وروسيا تدخل في عطلة لاحتواء كورونا

شاهد.. سقوط ضحايا وجرحى في مليونية 30 اكتوبر بالسودان

مسؤول بالقضاء الايراني: العفو عن 100 محكوم بالاعدام و76 محكوم امني

الحشد يطلق حملة لنصب أبراج مراقبة في بغداد

روسيا : الحظر الامريكي الجديد يزيد المفاوضات النووية تعقيدا