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وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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