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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

السودان.. مليونية "30 أكتوبر" تتحدى العسكر

السودان.. مليونية
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة.. انطلاق تظاهرات في عددٍ من المدن السودانية تحتَ شعارْ "مليونيةُ الثلاثين من اكتوبر"، رفضاً لقراراتِ قائدِ الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بعودةِ الحكومةِ المدنية وسْطَ تحذيرٍ دولي للقادةِ العسكريين من استخدامِ العنف ضد المتظاهرين السلميين. 

العالم- خاص بالعالم

وبحسب مصادرَ طبيةٍ فانه قد قُتل متظاهرون واصيبَ اكثرُ من مئةٍ اخرين.

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