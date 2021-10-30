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غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا
مراسل العالم عن مصادر محلية: أربعة قتلى و10 جرحى حصيلة أولية للانفجار الذي استهدف البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي جنوب اليمن
مراسل العالم في لبنان: اجتماع قرداحي مع البطريرك بشارة الراعي لم يخرج بأي تصريح
رويترز: إطلاق نار وغازات مسيلة للدموع على احتجاج مناهض للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم
حزب الله: نرى في الاعتداء الامريكي الجديد وسام شرف على صدر النائب السيد ويثبت حضوره الراسخ بطليعة المقاومين الأحرار المدافعين عن شرف لبنان
حزب الله: القرار الأمريكي ضد النائب جميل السيد قرار ظالم ويأتي بسبب مواقفه الحاسمة في القضايا الوطنية وخصوصاً في الصراع مع العدو الإسرائيلي
حزب الله: القرار الأمريكي ضد النائب جميل السيد قرار ظالم ويأتي بسبب مواقفه الحاسمة في القضايا الوطنية وخصوصاً في الصراع مع العدو الإسرائيلي
الخارجية السورية:نطالب المجتمع الدولي بمساءلة النظام التركي على جرائم الحرب وعدوانه على سورية وبتعويض الدولة السورية عن كل الخسائر
الخارجية السورية:سياسات تركيا باتت تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم بمواصلة الاعتداءات على سورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن
تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..
السودان.. مليونية "30 أكتوبر" تتحدى العسكر
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش
يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة.. انطلاق تظاهرات في عددٍ من المدن السودانية تحتَ شعارْ "مليونيةُ الثلاثين من اكتوبر"، رفضاً لقراراتِ قائدِ الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بعودةِ الحكومةِ المدنية وسْطَ تحذيرٍ دولي للقادةِ العسكريين من استخدامِ العنف ضد المتظاهرين السلميين.
العالم- خاص بالعالم
وبحسب مصادرَ طبيةٍ فانه قد قُتل متظاهرون واصيبَ اكثرُ من مئةٍ اخرين.
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
افريقيا
بانوراما
برامج
فيديو
السودان
كلمات دليلية :
تظاهرات
قتلى وجرحى
حكومة مدنية
الفريق عبد الفتاح البرهان
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