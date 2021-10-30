شاهد.. الشارع السوداني ينتفض ضد الإنقلاب العسكري

العالم - السودان

واكدوا انهم لن يتنازلوا عن اهداف ثورتهم التي اسقطت حكم عمر البشير في عام الفين وتسعة عشر والتي كان على رأسها ان يتسلم السلطة الفريق المدني ويحقق العدالة الاجتماعية وينهي الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وشددوا على ضرورة عدم الرجوع الى الشراكة مع العسكريين خصوصا بعد ان قاموا بالانقلاب على الفريق المدني في الحكم والوثيقة الدستورية. مطالبين بعودة العسكريين الى ثكناتهم وإعادة حكومة عبد الله حمدوك والالتزام بالوثيقة الدستورية والإفراج عن جميع المعتقلين. فيما دعا اخرون الى تنصيب حمدوك رئيسا مدنيا لعبور الفترة الانتقالية.



لجنة أطباء السودان المركزية اكدت سقوط عشرات الضحايا بصفوف المتظاهرين بعد قمع القوات الامنية لهم واطلاقها للغازات المسيلة للدموع على المحتجين. وذلك وسط معلومات عن قيام قوات الامن باطلاق النار باتجاه المتظاهرين بالقرب من مبنى المجلس التشريعي في أم درمان. واوضح تجمع المهنيين السودانيين أن قوات الأمن تمنع نقل المصابين إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان. داعيا المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية والالتزام بتوجيهات القيادة الميدانية بشأن مسارات المواكب.



شوارع العاصمة الخرطوم والتي تبلغ مساحتها اكثر من الف كيلومتر مربع، قد قطعت الطرق فيها من قبل الجيش الذي اغلق معظم الجسور الرئيسية في المدنية التي يخترقها نهر النيل ما صعب على المتظاهرين التنقل بين المناطق للوصول الى ساحة الاعتصام الرئيسية. فيما واجه المتظاهرون ايضا صعوبات في التواصل جراء انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات. وباتت جدران الخرطوم تنطق بما في قلب المتظاهرين من هتافات وافكار خرجوا من اجلها.. ويؤكد مراقبون ان الوضع في السودان لن يستقر للسلطة العسكرية دون ان تتوصل الى صيغة مرضية مع الطرف المدني.