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هيئة الأســرى الفلسطينية: احتمالية استشهاد أحد الأسرى الفلسطينيين المضربين بسجون الاحتلال تزداد كل لحظة في ظل الإجراءات التعسفية بحقهم

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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