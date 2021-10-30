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مسقط تعلن موقفه من التوترات الدبلوماسية بين السعودية ولبنان وتدعو إلى ضبط النفس

مسقط تعلن موقفه من التوترات الدبلوماسية بين السعودية ولبنان وتدعو إلى ضبط النفس
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعربت سلطنة عُمان "عن أسفها⁩ العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية"، في معرض تعليقها على خلاف السعودية ولبنان على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

العالم-عمان

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ما قالته وزارة الخارجية العُمانية في بيان، مساء السبت، حول أنها "تدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ويوم الجمعة، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، إضافة إلى وقف دخول كافة الواردات اللبنانية.

ولحقت الإمارات والكويت والبحرين بالسعودية، وأعلنت سحب سفرائها من لبنان، ودعت السفراء اللبنانيين في أراضيها إلى المغادرة.

ويوم السبت أعربت قطر عن استنكارها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، داعية لبنان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ"رأب الصدع بين الأشقاء"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.

وفي وقت سابق، قال جورج قرداحي: "أنا لم أخطئ في حق أحد. فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد. وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية".

وأشار قرداحي إلى أن تصريحاته كانت في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" في 5 أغسطس/ آب الماضي، أي قبل نحو شهرين من تعيينه وزيرًا للإعلام بالحكومة الجديدة.

وعقب إعلان السعودية قراراتها أعلنت الحكومة اللبنانية تشكيل "خلية أزمة"، لاحتواء التصعيد مع المملكة.

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