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إيران: الاحتلال والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني على محطات الوقود

إيران: الاحتلال والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني على محطات الوقود
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أشارت إيران إلى احتمال وقوف كيان الاحتلال والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن التحقيق الفني لم يكتمل بعد.

العالم-إيران

وقال رضا جلالي قائد الدفاع المدني الإيراني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "ما زلنا غير قادرين على القول جنائيا، لكنني أعتقد من الناحية التحليلية أن النظام الصهيوني والأمريكيين وعملائهم هم من نفذوه (الهجوم الإلكتروني)".

وقالت إيران في السنوات القليلة الماضية إنها في حالة تأهب قصوى لاحتمال تعرضها لهجمات عبر الإنترنت، والتي تنحي باللوم فيها على خصميها اللدودين الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي.

في الوقت نفسه اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بمحاولة تعطيل واقتحام شبكاتها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني الذي عطل بيع البنزين المدعوم بشدة في البلاد كان يهدف إلى "إثارة فوضى".

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