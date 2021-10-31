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الكشف عن عدد صواريخ الاحتلال التي دمرها الجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي

الكشف عن عدد صواريخ الاحتلال التي دمرها الجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت صاروخين من أصل ثمانية أطلقتها المقاتلات الصهیونیة خلال ضربتها الأخيرة في ريف دمشق الجنوبي.

العالم-سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء السبت: "في يوم 30 أكتوبر من الساعة 12:25 إلى 12:28 وجهت 4 مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الجوية الإسرائيلية من نوع F-16 من داخل أراضيها قرب منطقة مرتفعات الجولان دون الدخول إلى المجال الجوي السوري ضربة بـ8 صواريخ موجهة من طراز Delilah على منشآت لقوات الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية واقعة على بعد 20 كيلومترا غربي و12 كيلومترا شمالي غرب دمشق".

وتابع كوليت: "تم تدمير صاروخين بالوسائل الدورية لقوات الدفاع الجوي السورية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للطائرات بوك-إم2أه".

وأكد أن الضربة أسفرت عن أضرار مادية غير كبيرة للبنية التحتية وإصابة عسكريين اثنين من القوات المسلحة السورية.

وسبق أن أعلن الجيش السوري على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة "سانا" الرسمية عن "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء القصف الإسرائيلي الذي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وشدد المصدر العسكري: "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

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الكشف عن عدد صواريخ الاحتلال التي دمرها الجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي

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