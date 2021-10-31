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الجيش المالي يعلن مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين

الجيش المالي يعلن مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش في مالي، يوم السبت، مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين على دوريتين في غرب وسط البلاد.

العام-افريقيا

وأضاف الجيش في بيان أن مسلحين نصبوا كمينا في حوالي الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

وقال الجيش إنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي باماكو مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة.

وذكر الجيش أن "تمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث أسفر عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما على الفور لقوات الأمن"، دون أن يتهم أي جماعة بالمسؤولية عن أي من الهجومين.

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الجيش المالي يعلن مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين

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