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شاهد..تغريدة والدة على النمر وإحتفال رواد التواصل بحريته

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

تنفّس معتقل الرأي السعودي علي النمر الحرية بعد فترات قضاها في الحرمان والتعذيب الجسدي والنفسي، حتى بات مصيره على بُعد لحظات من الإعدام، وفي حين ان الناشطين احتفلوا بالافراج عن النمر ونجاته من الاعدام.

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ووجه النشطااء انتقادات حادة لنظام آل سعود الذي يسلب الاطفال حريتهم ويزيف العدالة ويحاكم القاصرين ويسجنهم لمجرد المشاركة في تجمع سلمي مطالبين بالافراج عن جميع معتقلي الراي الموجودين في سجون المملكة.

حيث كتب احمد الموسوي: "علي النمر حرا هكذا يُحاكم الأطفال في مملكة آل سعود! تنفّس معتقل الرأي السعودي علي النمر الحرية بعد فترات قضاها في الحرمان والتعذيب الجسدي والنفسي، حتى بات مصيره على بعد لحظات من الإعدام".

وجاء في حساب: "فتى الجنوب الثائر معتقل الرأي الشاب #علي_النمر يعانق والدته بعد اعتقال تعسفي دام ١٠ سنوات في #سجن_المباحث_العامة في #الدمام، وبعد تكبده معاناة التعذيب والمحاكمات الجائرة الظالمة يخرج النمر حراً أبيا".

وغردت ام باقر وعلي النمر وهي والدة علي النمر: "لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى.. مرحبا بقدومك يا ولدي #علي_النمر تخذلُني الحروفُ تتوهُ مني المعاني وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ! وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ".

وعلق علي هاشم: "لا يوجد دعاء افضل من دعاء الام 10 سنوات وأم علي النمر تدعوا الله ليلاً ونهاراً حتى استجاب الله دعائها بالفرج لأبنها وقر عينها برؤيته واحتضانه لقاء الأبن والأم بعد 10 سنوات من السجن ظلماً وعدواناً (علي النمر حراً)".

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