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ابرز جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن

ابرز جرائم تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدت هجمات تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن منذ عام 2015 الى استشهاد وجرح آلاف اليمنيين، حيث استهدف التحالف منازل واسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد، وهي هجمات تصنف كجرائم حرب.

العالم - انفوغراف

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