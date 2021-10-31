حماس تعقب على تمزيق 'جلعاد أردان' قرارا لمجلس حقوق الإنسان

العالم - فلسطين

وقال القانوع في تصريحٍ صحفي: "تمزيق أردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدان حكومته في جرائمها ضد شعبنا، يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع المؤسسات الدوليّة والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه".

وأكّد على أنّ العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبنا.

ولفت القانوع إلى أنّ تقرير مجلس حقوق الإنسان، تضمن قرار تشكيل لجنة تحقيق في عدوان الاحتلال الأخير يعكس حجم الإجرام والإرهاب الذي يمارس ضد شعبنا، وينبغي أنّ يكون ذلك خطوة على طريق محاكمة قادته المجرمين.