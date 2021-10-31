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شاهد..مطالب السودانيين في مسيرة 30 اكتوبر المليونية

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

عبر الآلاف من المواطنين في السودان عن رفضهم التام للانقلاب العسكري الذي قام به القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان.

العالم - مراسلون

وانطلقت جموع المواطنين في كل الشوارع الرئيسة في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر الي ثكناتهم.

وامتلأ شارع الستين وسط الخرطوم بالمواطنين لتلتقي الجموع مع شارع افريقيا، في ملحمة تم التنسيق لها بقصاصات ورقية وزعت في الاحياء بعد قطع شبكات الإنترنت وخطوط الاتصال المباشر.

وفي امدرمان غرب العاصمة الخرطوم استشهد شخصان برصاص العسكر رغم الدعوات بسلمية المواكب ما يزيد عدد الشهداء الي احد عشر شهيدا والعشرات من الجرحي منذ بداية الانقلاب.

وتواصلت الدعوات لاستمرار التظاهرات والعصيان المدني والإضرابات حتي تثبيت دعائم الحكم في السودان بمدنية خالصة.

وخرج هؤلاء الثوار في كل ارجاء العاصمة السودانية الخرطوم والعديد من ولايات السودان ليعبروا عن سلميتهم وللمطالبة باسقاط البرهان، بإعتبار ما حدث انقلاب عسكرياً مكتمل الاركان وتستمر المسيرة هكذا يقول المواطنون.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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