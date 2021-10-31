الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يحذر روسيا من التلاعب بـ'الغاز' لأغراض سياسية

بايدن يحذر روسيا من التلاعب بـ'الغاز' لأغراض سياسية
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من التلاعب بتدفق الغاز الطبيعي لأغراض سياسية.

العالم - الأميركيتان

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن الموجود في روما لحضور اجتماع لزعماء مجموعة العشرين، التقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحث معها جهود منع روسيا من التلاعب بالغاز.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم السبت من شركة ألمانية لتشغيل خطوط الأنابيب أن تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا توقفت في جزء من خط أنابيب يامال-أوروبا الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا عبر بولندا.

وترسل روسيا الغاز إلى أوروبا الغربية بعدة طرق مختلفة من بينها خط أنابيب يامال-أوروبا الذي تبلغ طاقته السنوية 33 مليار متر مكعب.

وقالت شركة "جازبروم" الروسية إن طلبات العملاء الأوروبيين من الغاز الطبيعي تم تلبيتها، السبت.

وتتم مراقبة تدفقات تصدير الغاز الروسي عن كثب في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز في أوروبا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا في الوقت الذي ما زالت فيه المخزونات منخفضة.

واتهمت وكالة الطاقة الدولية وبعض النواب الأوروبيين شركة جازبروم بعدم القيام بما يكفي لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتقول الشركة الروسية إنها تفي بالتزاماتها التعاقدية.

روابط ذات صلة

بايدن سيحذر أردوغان من تصرفات متهورة

روسيا : الحظر الامريكي الجديد يزيد المفاوضات النووية تعقيدا

مشروع بايدن الخطير.. والمفاوضات النووية الجديدة

طالبان ترحب بتصريح بوتين حول إمكانية شطبها من قائمة الإرهاب

هذا ما أكده 'بينيت' بعد لقائه 'بوتين'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال قمة العشرين.. الرئيس الصيني يدعو للاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا

الازمة مفتوحة بعد قطيعة السعودية مع لبنان

تعرف على طرق سهلة تحميك من 'نزلة البرد' قبل أن تبدأ!

سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

بالصور..الكشف عن أكبر فسيفساء أرضية بالعالم في فلسطين المحتلة!

شاهد بالفيديو.. صنعاء: قرداحي وصف حرب اليمن بدقة والسعودية تنتقم منه لهزيمتها الساحقة بمأرب