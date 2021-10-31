بايدن يحذر روسيا من التلاعب بـ'الغاز' لأغراض سياسية

العالم - الأميركيتان

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن الموجود في روما لحضور اجتماع لزعماء مجموعة العشرين، التقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحث معها جهود منع روسيا من التلاعب بالغاز.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم السبت من شركة ألمانية لتشغيل خطوط الأنابيب أن تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا توقفت في جزء من خط أنابيب يامال-أوروبا الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا عبر بولندا.

وترسل روسيا الغاز إلى أوروبا الغربية بعدة طرق مختلفة من بينها خط أنابيب يامال-أوروبا الذي تبلغ طاقته السنوية 33 مليار متر مكعب.

وقالت شركة "جازبروم" الروسية إن طلبات العملاء الأوروبيين من الغاز الطبيعي تم تلبيتها، السبت.

وتتم مراقبة تدفقات تصدير الغاز الروسي عن كثب في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز في أوروبا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا في الوقت الذي ما زالت فيه المخزونات منخفضة.

واتهمت وكالة الطاقة الدولية وبعض النواب الأوروبيين شركة جازبروم بعدم القيام بما يكفي لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتقول الشركة الروسية إنها تفي بالتزاماتها التعاقدية.