الازمة مفتوحة بعد قطيعة السعودية مع لبنان

العالم_لبنان

وبدا وفقا لمجريات ووقائع الساعات الماضية ان قضية تصريح وزير الاعلام جورج قرداحي لم تكن السبب الاساسي والحقيقي لخطوة الرياض بقدر ما شكلت سببا اضافيا وهذا ما عكسه واكده بيان الحكومة السعودية وتطرقه الى امور اخرى مثل موضوع تهريب المخدرات وتكرار الحملة على حزب الله واتهامه بالارهاب.

واذا كانت الخطوة السعودية قد شكلت تحديا خطيرا وجديدا امام الحكومة الا انها لم تهدد بقائها واستمرار عملها بعد ان تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جرعة دعم وغطاء متجدد من فرنسا بالتعاون والتضامن مع الادارة الاميركية وبعد ان اكد الاتحاد الاوروبي دعمه لاستمرار حكومته والمساعي لتجاوز الازمة الراهنة.

و في السياق قال عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق الذي رفض الاستفزاز والابتزاز واهانة الكرامة والسيادة اللبنانية التي تقوم بها السعودية.

واكد ان الهجمة السعودية على لبنان هي ابعد بكثير من مواقف الوزير جورج قرداحي فهي تبدأ من اليمن ولا تنتهي عند الانتخابات النيابية اللبنانية.

و كتبت صحيفة الديار اللبنانية اليوم الاحد من هنا بدأت الاتصالات وفق مصادر مطلعة بشكل مكثف وعلى غير صعيد لاستنباط حل للازمة تحت سقف تهديد حكومة ميقاتي وديمومتها وتركز حول مخارج عديدة منها استقالة الوزير قرداحي طوعا دون اقالته وفتح ابواب التواصل بين لبنان والسعودية لبحث تنقية الاجواء وارساء العلاقات الطبيعية بين البلدين ومعالجة القضايا التي اثارتها الرياض.

واضافت المصادر ان هناك اعتقادا وهواجس من ان تستمر السعودية على موقفها وتشددها حتى بعد استقالة قرداحي مشيرة الى ما قاله وزير الخارجية السعودي بأن الازمة مع لبنان تعود اصولها الى هيمنة حزب الله.

لكنها استدركت قائلة بأن هناك اجواء وضغوطا غربية لا يمكن للرياض ان تتجاهلها مستبعدة ذهابها الى حد السعي لتطيير الحكومة.

العالم_لبنان