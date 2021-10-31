سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

العالم-العراق

وأبلغ المصدر بأن ثلاثة صواريخ نوع "كاتيوشا" سقطت في المنطقة المذكورة، أحدها في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الاحمر، والثاني في شارع الاميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي (البناية متروكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور، مشيرا إلى أن الصواريخ أحدثت إنفجارات.

وأضاف المصدر أن جميع الحوادث لم تُخلّف إصابات تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لدائرة الإسالة.

وكان شهود عيان قد قالوا إنهم سمعوا دوي إنفجارات في جانب الكرخ من بغداد وتحديداً قرب منطقة المنصور في بغداد. والمنصور حي سكني قريب من المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق أفادت وسائل اعلام بـ"تعرض مقتربات السفارة الأمريكية إلى قصف ب ٣ صواريخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء فجر اليوم الاحد".

وأضافت: "تم سماع دوى صافرات الانذار داخل قاعدة التوحيد الثالثه بالسفارة الأمريكية".

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية التي تخضع لتحصين أمني شديد في المنطقة الخضراء، تقوم بين حين وآخر بتفعيل صافرات الانذار وتفعيل منظومة "سيرام"، خشية تعرضها لهجمات محتملة.