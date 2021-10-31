الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعليق من 'الجهاد' على تمزيق 'أردان' تقرير مجلس حقوق الإنسان

أول تعليق من 'الجهاد' على تمزيق 'أردان' تقرير مجلس حقوق الإنسان
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوسف الحساينة، يوم السبت، أن تصرف سفير الاحتلال "جلعاد أردان" بتمزيق أوراق قرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة حول التحقيق في جرائم كيانه ضد قطاع غزة، هو "تصرف ينم عن مدى الاستعلاء والفوقية، والازدراء، والوقاحة السياسية الفظّة التي يتعامل بها هذا الكيان وممثليه مع مؤسسات المجتمع الدولي".

العالم - فلسطين

وأوضح عضو المكتب السياسي، الحساينة، في تغريدة له على الفيسبوك، أن تصرف السفير "الإسرائيلي" ومغادرته مقر الأمم المتحدة بعد أن مزق أوراق تقضي بتشكيل لجنة تحقيق في عدوان مايو الماضي على القطاع، "يؤكد نزعته العنصرية والعدوانية ليس تجاه المؤسسات الدولية فحسب، وإنما تجاه منظومة القيم الإنسانية".

وبين القيادي في حركة "الجهاد"، أن هذا السلوك "الأرعن" يؤكد "ما كان له أن يكون لولا صمت العالم وتجاهله غير المبرر عن جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".

وشدّد، الحساينة، على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن "تلوذ تلك المؤسسات والمنظمات الدولية بالصمت أمام استمرار تلك الانتهاكات التي تتعرض لها دوماً على يد قادة وممثلي كيان الاحتلال في كل المحافل حتى تستعيد بعضاً من كرامتها التي أضاعتها بسبب عجزها عن إدانة وملاحقة الكيان".

وشن الاحتلال في مايو الماضي، عدوانًا على قطاع غزة استمر 11 يومًا ، قتل خلالها مئات المواطنين العزل بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والابراج السكنية، وسط رفض عربي ودولي كبير لهذا العدوان.

روابط ذات صلة

حماس تطالب بمعاقبة سفير الاحتلال لتمزيقه تقرير مجلس حقوق الإنسان

هنية يدعو دول المنطقة إلى تمزيق اتفاقات التطبيع مع الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النمسا ترسل قوات إلى ليتوانيا للمساعدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

تباع في بعض الدول العربية.. سحب 'أدوية الضغط' بسبب احتوائها على مادة خطيرة!

صحيفة عبرية: 'إسرائيل' تعتمد الكذب في التحقيق مع المعتقلين 

تخت روانجي: بالإرادة السياسية يمكن نزع السلاح النووي في العالم

أنباء عن مطالبة السودان بمغادرة السفير البريطاني خلال 21 يوما

أول تعليق من 'الجهاد' على تمزيق 'أردان' تقرير مجلس حقوق الإنسان