أول تعليق من 'الجهاد' على تمزيق 'أردان' تقرير مجلس حقوق الإنسان

العالم - فلسطين

وأوضح عضو المكتب السياسي، الحساينة، في تغريدة له على الفيسبوك، أن تصرف السفير "الإسرائيلي" ومغادرته مقر الأمم المتحدة بعد أن مزق أوراق تقضي بتشكيل لجنة تحقيق في عدوان مايو الماضي على القطاع، "يؤكد نزعته العنصرية والعدوانية ليس تجاه المؤسسات الدولية فحسب، وإنما تجاه منظومة القيم الإنسانية".

وبين القيادي في حركة "الجهاد"، أن هذا السلوك "الأرعن" يؤكد "ما كان له أن يكون لولا صمت العالم وتجاهله غير المبرر عن جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".

وشدّد، الحساينة، على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن "تلوذ تلك المؤسسات والمنظمات الدولية بالصمت أمام استمرار تلك الانتهاكات التي تتعرض لها دوماً على يد قادة وممثلي كيان الاحتلال في كل المحافل حتى تستعيد بعضاً من كرامتها التي أضاعتها بسبب عجزها عن إدانة وملاحقة الكيان".

وشن الاحتلال في مايو الماضي، عدوانًا على قطاع غزة استمر 11 يومًا ، قتل خلالها مئات المواطنين العزل بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والابراج السكنية، وسط رفض عربي ودولي كبير لهذا العدوان.