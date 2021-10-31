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تخت روانجي: بالإرادة السياسية يمكن نزع السلاح النووي في العالم

تخت روانجي: بالإرادة السياسية يمكن نزع السلاح النووي في العالم
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال سفير ومندوب ایران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بمناسبة ألاسبوع العالمي لنزع السلاح : إذا كانت هناك إرادة سياسية فيمكن نزع السلاح النووي في العالم.

العالم - ايران

واضاف تخت روانجي في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية(ارنا) اليوم الأحد : في عام 1970 بعد تنفيذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، التزمت الدول الأعضاء بنزع أسلحتها النووية وتدميرها لكنها تهربت من ذلك بذريعة عدم توفر الشروط اللازمة، مؤكدا انه إذا كانت هناك إرادة سياسية للقيام بذلك، فيمكن نزع السلاح النووي في العالم.

و في 28 أكتوبر الجاري، صوتت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من غالبية الأعضاء لصالح المقترح الذي قدمه إيران بعنوان "متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات إعادة النظر للدول الاعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأعوام 1995 و 2000 و 2010 .

ومن المقرر، تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون شهر للمصادقة عليه.

وقال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ان هذا القرار حصل على 108 صوت مؤيد ونأمل ان يزداد عدد المؤيدين في الجمعية العامة.

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تخت روانجي: بالإرادة السياسية يمكن نزع السلاح النووي في العالم

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