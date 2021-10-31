الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ليفربول يغري صلاح بورقة ميسي الذهبية!

ليفربول يغري صلاح بورقة ميسي الذهبية!
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

درس ملاك نادي ليفربول الإنجليزي خيارات عديدة، لتمديد تعاقد محمد صلاح، نجم الفريق، الذي سينتهي في صيف 2023.

العالم - رياضة

وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية في تقرير لها، إلى أن تمديد تعاقد صلاح، سيكسر سقف الرواتب بالفريق، وسيجعله الأعلى بين زملائه.

وأضافت أن "مو" يطالب براتب أسبوعي قيمته 400 ألف إسترليني، بينما يتقاضى فيرجيل فان دايك 220 ألف إسترليني.

وتابعت أن اللاعب المصري أثبت لمسؤولي ليفربول، أنه لا يقدر بثمن، ووضع نفسه في فئة النجوم الكبار ليفاندوفسكي وميسي وكريستيانو رونالدو، الذين ازدادوا بريقا بعد تجاوز الـ30 عاما، وبقى مرشحا للفوز بالكرة الذهبية، لذا يريد أن يكافئ نفسه بعقد ثمين.

وأوضحت أنه مع تردد ملاك ليفربول لتمديد تعاقد محمد صلاح قياسا إلى بلوغه 29 عاما، فإنهم يفكرون في الالتفاف لمنح النجم المصري، الراتب الذي يريده.

وكشفت الصحيفة، أن ملاك ليفربول يفكرون في منح محمد صلاح مبلغا كبيرا على سبيل مكافأة التوقيع، مثلما حصل ليونيل ميسي على 25 مليون إسترليني مقابل انتقاله مجانا لسان جيرمان، رغم أنه يتقاضى راتبا أسبوعيا قيمته 600 ألف إسترليني.

روابط ذات صلة

مدرب ليفربول يعلّق على "جريمة صلاح" في مواجهة "برايتون"

محمد صلاح حدد "شرط" تجديد عقد ليفربول.. وهذا النادي يراقب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير الهند لدى طهران: اولويتنا هي تنمیة العلاقات الاقتصادية مع إيران

خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة في جنوب لبنان

أحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شمال لبنان

اتفاق أمريكي أوروبي على إنهاء حرب 'الرسوم الجمركية' على الصلب والألومنيوم

ما الطعام الأفضل لـــ'صحة الكلى'؟ .. طبيبة روسية تجيب!

اليوم.. الاولمبي العراقي يواجه البحرين في تصفيات آسيا