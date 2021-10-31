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قراصنة يخترقون شركة إنترنت إسرائيلية كبرى

قراصنة يخترقون شركة إنترنت إسرائيلية كبرى
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم السبت، عن اختراق مجموعة قراصنة يعتقد أنها إيرانية، لشركة إنترنت إسرائيلية كبرى، ما تسبب في حالة "شلل تام".

العالم - الاحتلال

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن مجموعة قراصنة "بلاك شادو"، اخترقت حسابات الشركة الإسرائيلية "سايبر سيرفيس".

و"سايبر سيرفيس" شركة استضافة ويب تعمل منذ عام 1997، وتزود شركات إسرائيلية حيوية، وأدى اختراقها إلى تعطيل الوصول إلى المواقع التي على خوادمها.

وبحسب الصحيفة ذاتها؛ نشرت "بلاك شادو" معلومات عن عملاء "سايبر سيرفيس"، بما في ذلك شركة النقل العام "دان"، وشركة تنظيم الرحلات "بيغاسوس"، ومدونة هيئة البث العام "كان" وغيرها.

والثلاثاء، كشفت الصحيفة ذاتها، عن أن مجموعة قراصنة "عصا موسى" التي يعتقد أنها إيرانية أيضا، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء مئات الجنود والضباط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعناوينهم، ورتبهم، ووحداتهم.

يشار إلى أنه في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تعرض القطاع الصحي في الكيان الإسرائيلي، لهجمات الكترونية، تُعد الكبرى في تاريخ جهاز الصحة بالكيان، ما أجبر المشافي الإسرائيلية على إيقاف بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتقليل تعرضها لمزيد من الهجمات.

وأعربت الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني، في حينه، عن مخاوف متزايدة من استهداف مستشفيات أخرى، ما وضع جميع المستشفياتفي الأراضي المحتلة الأخرى في حالة تأهب قصوى، ودفع العديد إلى إيقاف تشغيل الأنظمة غير الأساسية.

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