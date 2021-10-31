وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الى ايران تضم 6 ملايين جرعة

العالم - ايران

وقال همتي في تصريح له اليوم الاحد انه ومع وصول هذه الشحنة فقد بلغ اجمالي عدد الجرعات التي استوردتها جمعية الهلال الاحمر 112 مليونا و 390 الف جرعة لغاية الان.

واضاف: ان هذه الجهود التي بذلتها الجمعية تاتي في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا من مصادر موثوقة ولحسن الحظ ان العمل بالتعهدات ساعد الى حد كبير في خفض الوفيات الناجمة عن الاصابة بالمرض.

واوضح بان استيراد لقاح كورونا يعد جزءا من جهود جمعية الهلال في سياق مكافحة كورونا واضاف ان الجمعية تولت منذ اذار/مارس العام الماضي عملية المراقبة الصحية لحدود البلاد وتم لغاية الان فحص 750 الف مسافر دخلوا البلاد.

واشار همتي كذلك الى جهود الجمعية في مراقبة وفحص الاماكن من حيث الاصابة بالمرض ومعالجة المرضى وتطعيم المواطنين وقال: ان كوادر الجمعية ساهموا في عملية التطعيم في اكثر من 200 مركز للاسراع في العملية وقد تمكنا لله الحمد من المساعدة في تطعيم اكثر من 40 بالمائة من سكان البلاد.