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تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 155 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.

العالم-العراق

وقالت الإدارة في تقرير لها إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.901 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 547 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 4.901 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 155 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيها 239 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.472 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 631 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 336 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 286 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدلها 222 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 205 آلاف برميل يوميا، ومن ثم جاءت كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 141 الف برميل يوميا"، مبينة ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من دولة نيجيريا او ترينداد توباغو خلال الاسبوع الماضي".

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