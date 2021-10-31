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شاهد.. وقفة طلابية امام السفارة اللبنانية بطهران دعماً لقرداحي

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في طهران ان طلاب الجامعات الايرانيين والطلاب الاجانب المقيمين في طهران اقاموا وقفة تضامنية مع الشعب والحكومة اللبنانية، امام السفارة اللبنانية في طهران.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا الزميل محمد لاجوردي في حوار مباشر ان الطلاب نظموا الوقفة تضامناً مع الشعب والحكومة اللبنانية بخصوص موقفهم الداعم للشعب اليمني ضد العدوان السعودي.

وقال احد الطلاب الايرانيين لمراسل العالم: "تجمع اليوم مجموعة من الطلاب والمواطنيين الايرانيين امام السفارة اللبنانية في طهران، ليعلنوا تضامنهم مع الشعب والحكومة اللبنانية خاصة مع وزير الاعلام اللبناني السيد جورج قرداحي وموقفه المشرف حول العدوان السعودي على اليمن، نحن تجمعنا لنعلن عن تضامننا مع قيم الدفاع عن المظلومين في اليمن وفي فلسطين".

وتابع الطالب الايراني: "آل سعود وحلفهم ومن يدعمهم، بعد هزائمهم المتكررة في العراق وسوريا واليمن والهزائم التي تكبدوها من محور المقاومة، سعوا الى الحرب الاعلامية والسياسية حتى يؤثروا على دول المنطقة، ويجب ان يعرفوا انهم لن ينجحوا في هذا الموضوع. وانصار هذه الدول لم يعد لهم دور ولم يعودوا يؤثروا بشيء، وكما تفضل السيد جورج قرداحي الى اليوم هو واقف وبقوة على آرائه واذا قدم استقالته فلن يقلل من شأنه ومن موقفه المشرف، هذا الرجل المسيحي شرف المنطقة بكاملها".

واشار مراسل العالم، الى ان الوقفة الطلابية امام السفارة اللبنانية في طهران مازالت مستمرة بحضور الطلاب الجامعين الايرانيين والاجانب المقميين في ايران.

هذا وقد شهدت العلاقات السعودية اللبنانية، تطورات متسارعة وذلك بعد ان اعلنت الرياض طرد السفير اللبناني لديها واستدعت سفيرها في بيروت للتشاور، اثر تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الذي وصف الحرب على اليمن بالعبثية ودعا الى وقفها.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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