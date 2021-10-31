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اتفاق أمريكي أوروبي على إنهاء حرب 'الرسوم الجمركية' على الصلب والألومنيوم

اتفاق أمريكي أوروبي على إنهاء حرب 'الرسوم الجمركية' على الصلب والألومنيوم
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة عن توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والدراجات النارية ومنتجات أخرى بين الجانبين.

العالم - الأميركيتان

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على حل الخلاف التجاري طويل الأمد بينهما على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، وتجنب رد الاتحاد بزيادة كبيرة في رسومه الجمركية على الصادرات الأمريكية من الدراجات النارية وغيرها من المنتجات".

وأضافت أن "الاتفاق سيبقي على القسم 232 من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع السماح بدخول كمية محدودة من منتجات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ومساعدة اقتصادي الجانبين على مواجهة (التحدي المشترك) المتمثل في فائض الطاقة الإنتاجية العالمية التي تنتجها الصين بشكل أساسي".

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