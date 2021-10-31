الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير الهند لدى طهران: اولويتنا هي تنمیة العلاقات الاقتصادية مع إيران

سفير الهند لدى طهران: اولويتنا هي تنمیة العلاقات الاقتصادية مع إيران
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

 قال السفير الهندي لدى إيران جدام دارمندرا اليوم الأحد، إن تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران تحظى بالاولوية لدى بلاده وفي هذا الصدد تجري حاليا مشاورات بين مسؤولي البلدين.

العالم - ايران

وأضاف دارمندرا في اجتماع مع ناشطين اقتصاديين بغرفة تجارة هرمزكان: شهدنا العام الماضي لقاء وزير الخارجية الهندي مع الرئيس الإيراني وحضور وزيري دفاع البلدين في طهران ونيودلهي مما يدل على العلاقات الجيدة والمتطورة بين البلدين.

وأضاف: نحاول تطوير العلاقات في جميع المجالات وخاصة الاقتصاد والتجارة فهناك فرص متاحة لتوسيع هذه العلاقات بين الهند وهرمزكان، لافتا الى ان من اهداف زيارته هرمزكان دراسة قدرات التصدير والاستيراد ومجال الطاقة والصناعة والخدمات الفنية والهندسية فيها.

وأضاف السفير الهندي في طهران: ان دراسة سلة تصدير هرمزكان تظهر أن فرص تصدير التمور ومنتجات الثروة السمكية إلى الهند مرتفعة.

وشدد على اهمية تسهيل التبادلات المالية الثنائية والمشاورات بخصوصه جارية بين مسؤولي البنك المركزي الإيراني والهند.

واشار إلى تنمية التجارة البحرية بين إيران والهند و قال: بدات الهند نشاطاتها منذ فترة طويلة في مجال تصدير السلع العامة مثل القمح والسكر الى ميناء تشابهار وتستمر هذه النشاطات.

روابط ذات صلة

جابهار تصبح عضوا دائما في المنظمة العالمية للمناطق الحرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير الهند لدى طهران: اولويتنا هي تنمیة العلاقات الاقتصادية مع إيران

خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة في جنوب لبنان

أحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شمال لبنان

اتفاق أمريكي أوروبي على إنهاء حرب 'الرسوم الجمركية' على الصلب والألومنيوم

ما الطعام الأفضل لـــ'صحة الكلى'؟ .. طبيبة روسية تجيب!

اليوم.. الاولمبي العراقي يواجه البحرين في تصفيات آسيا