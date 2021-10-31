سفير الهند لدى طهران: اولويتنا هي تنمیة العلاقات الاقتصادية مع إيران

العالم - ايران

وأضاف دارمندرا في اجتماع مع ناشطين اقتصاديين بغرفة تجارة هرمزكان: شهدنا العام الماضي لقاء وزير الخارجية الهندي مع الرئيس الإيراني وحضور وزيري دفاع البلدين في طهران ونيودلهي مما يدل على العلاقات الجيدة والمتطورة بين البلدين.

وأضاف: نحاول تطوير العلاقات في جميع المجالات وخاصة الاقتصاد والتجارة فهناك فرص متاحة لتوسيع هذه العلاقات بين الهند وهرمزكان، لافتا الى ان من اهداف زيارته هرمزكان دراسة قدرات التصدير والاستيراد ومجال الطاقة والصناعة والخدمات الفنية والهندسية فيها.

وأضاف السفير الهندي في طهران: ان دراسة سلة تصدير هرمزكان تظهر أن فرص تصدير التمور ومنتجات الثروة السمكية إلى الهند مرتفعة.

وشدد على اهمية تسهيل التبادلات المالية الثنائية والمشاورات بخصوصه جارية بين مسؤولي البنك المركزي الإيراني والهند.

واشار إلى تنمية التجارة البحرية بين إيران والهند و قال: بدات الهند نشاطاتها منذ فترة طويلة في مجال تصدير السلع العامة مثل القمح والسكر الى ميناء تشابهار وتستمر هذه النشاطات.