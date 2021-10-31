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الخزعلي: من شروط العد اليدوي ان لا يؤتمن عليه من خان الالكتروني

الخزعلي: من شروط العد اليدوي ان لا يؤتمن عليه من خان الالكتروني
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاحد، ان من شروط العد والفرز اليدوي، "ان لا يؤتمن عليه من خان الالكتروني".

العالملعراق

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على منصة تويتر إن "العد والفرز اليدوي اجراء ضروري واكيد انه سيكشف كوارث وليس مجرد اخطاء ولكن (بشرطها وشروطها) ومن (شروطها) ان لا يؤتمن على اليدوي من خان الالكتروني".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه مفوضية الانتخابات العراقية في إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون فيها، تمهيداً لتحويل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.

وكان الاطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية في العراق قد طالب، امس السبت، الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

واعلنت مفوضية الانتخابات في العراق في 16 اكتوبر اكتمال النتائج الأولية للانتخابات، وقالت إن النتائج قابلة للطعون، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، فيما اعلنت قوى سياسية رفضها الكامل للنتائج.

في غضون ذلك، يواصل انصار القوى السياسية المعترضة على آلية العملية الانتخابية وآلية إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، اعتصامهم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد مطالبين بإلغاء النتائج وإعادة إجراء العملية الانتخابية، فيما شهدت عدد من المدن العراقية خلال الاسبوعين الاخيرين تظاهرات شعبية ضد نتائج الانتخابات.

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