شاهد.. أكبر عملية خرق للخصوصية في تاريخ الكيان الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

فعن تسريب معلومات ضخمة تحدث الإعلام العبري قائلا إن الحديث يدور عن هجوم إلكتروني أوسع مما نشر عنه حتى الآن، يستهدف العديد من المواقع الإسرائيلية وان معظم مواقع المواصلات العامة في كيان الاحتلال مغلقة.

صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عنونت على صفحتها الاولى إنّ “إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع وأضافت أنّ ذلك أدى إلى تسرب معلومات ضخمة مشيرةً إلى أنّ بين الشركات التي كُشفت بياناتها شركات باصات، هيئة البث العام، اليانصيب، وتطبيق للمثليين الذي سُرّبت تفاصيل حوالى الف مستخدم له.

ياتي هذا بعد يوم على اعلان وسائل اعلام الاحتلال أنّ مجموعة الهاكرز الإيرانية "بلاك شادو" اخترقت وعطّلت خوادم شركة الانترنت الإسرائيلية "سايبر سرف".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة “شيربيط” وشركة التمويل “ك. ل. اس”، استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات “دان”، وشركة تنظيم الرحلات “بيغاسوس”، ومدونة هيئة البث العام “كان”، وغيرها.

وكان الاعلام العبري قد افاد الاسبوع الماضي ان مجموعة ايرانية تدعى موزس ستاف نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر، وطلبة مدارس إعدادية ما قبل العسكرية.

وأوضح موقع يديعوت أحرونوت أنه من بين جملة أمور، تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواءٍ قتالي، بما في ذلك تخطيط نظم القوات، وأسماء الجنود، ووظائفهم ومؤهلاتهم وكذلك صور لضباط "اسرائيليين" واجتماعات سرية لوزير الحرب بينتي غانتس اضافة الى رسالة تهديد للاخير مفادها انه تحت المراقبة.