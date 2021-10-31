الصحة الايرانية: تسجيل اكثر من 8 آلاف إصابة و 177 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 8 آلاف و 427 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 924 ألفا و 638 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1108 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3888 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 508 آلاف و 815 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 177 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا و 303 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 52 مليونا و 615 ألفا و 937 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 34 مليونا و 482 ألفا و 617 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 88 ألفا و 69 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 87 مليونا و 186 ألفا و 623 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 516 الفا و 399 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 22 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 114 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 201 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 111 مدينة.