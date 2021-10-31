أمير عبداللهيان: نسعى لتعزيز القطاعات الاقتصادية بوزارة الخارجية

العالم - ايران

وقال أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع أن من أهم أهداف السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة هی توسيع شامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، لا سيما دول الجوار، وقال: " الخطة المقدمة على مجلس الشورى الإسلامي تنص على توظيف قدرات الجهاز الدبلوماسي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

واشار إلى اهتمام بعض الدول بالاستثمار في مناطق التجارية والاقتصادية الحرة في البلاد لما لها من الإمكانات الكبيرة مؤكدا على استعداد الكامل للخارجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة.

من جانبه أشار سعيد محمد في لقاء مع حسين أمير عبد اللهيان إلى مستجدات اوضاع في المناطق التجارية الحرة والمناطق الاقتصادية للبلاد ، والامكانيات الموجودة وقدم شرحا عن مجالات التعاون والاستثمار الواسعة في هذه المناطق.

واعرب عن شكره لجهود وزارة الخارجية وطلب المزيد من مساعدتها لتوسيع التعاون مع الدول الأخرى من أجل الاستثمار في هذه المناطق.