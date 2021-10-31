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الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال.. هجوم سايبر إيراني شديد على مواقع إسرائيلية

الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال.. هجوم سايبر إيراني شديد على مواقع إسرائيلية
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنّ “إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع”، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة.

العالم - الاحتلال

وأضافت الصحيفة أنّ ذلك “أدى إلى تسرب معلومات ضخمة”، مشيرةً إلى أنّ “بين الشركات التي كُشفت بياناتها وهي: شركات باصات، هيئة البث العام، اليانصيب، وتطبيق تعارف المثليين “أترف”، الذي سُرّبت تفاصيل حوالى 1000 مستخدم له”.

وإلى جانب ذلك، قدّر خبراء محليون “أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الإسرائيلي”.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس السبت، أنّ مجموعة الهاكرز الإيرانية “Black Shadow” اخترقت وعطّلت خوادم شركة الانترنت الإسرائيلية “Cyberserve”.

وذكر إعلام الاحتلال الإسرائيلي أنّ المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة “شيربيط” وشركة التمويل “ك. ل. اس”، استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات “دان”، وشركة تنظيم الرحلات “بيغاسوس”، ومدونة هيئة البث العام “كان”، وغيرها.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد قالت، الأسبوع الماضي، إنّ “مجموعة السايبر (عصا موسى) نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر، وطلبة مدارس إعدادية ما قبل العسكرية”.

وأوضح موقع “يديعوت أحرونوت” أنه “من بين جملة أمور، تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواءٍ قتالي، بما في ذلك تخطيط نظم القوات، وأسماء الجنود، ووظائفهم ومؤهلاتهم”.

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