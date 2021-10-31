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الرئيس العراقي يدعو لرص الصفوف واستكمال النصر ضد الارهاب

الرئيس العراقي يدعو لرص الصفوف واستكمال النصر ضد الارهاب
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الأحد، إلى رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب.

العالم-العراق

وقال صالح في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "الهجوم الإرهابي على كركوك الذي أسفر عن استشهاد عدد من البيشمركة، وقبلها الهجمات في ديالى وصلاح الدين على قواتنا الأمنية، تؤكد محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي".

ودعا الرئيس صالح إلى "رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب عبر تعزيز الجهد الامني ودعم القوات المسلحة".

ولقي عنصران من قوات البيشمركة مصرعهما السبت في هجوم ارهابي نفذته جماعة داعش الوهابية قرب محافظة كركوك شمالي العراق.

ويأتي الاعتداء بعد آخر نفذته الجماعة الوهابية في قرية الرشاد بمحافظة ديالى قبل أيام، وأسفر عن استشهاد 15 مدنيا عراقيا واصابة 26 آخرين بجروح.

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