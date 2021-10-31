الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: جرحى اثر اعتداء بسكين على متن قطار في طوكيو وتوقيف المهاجم

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسيير رحلات جوية من مدينة أهواز الإيرانية إلى إسطنبول والكويت

11 قتيلا في تظاهرات السودان وسط عصيان مدني

تحصينات جديدة لسجن "جلبوع" الإسرائيلي بكلفة 2.5 مليون دولار

دعموش: لبنان ليس مكسر عصا للسعودية ولا للإمارات واستضعافه مرفوض

طاجيكستان تعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة عسكرية في أراضيها

صور جورج قرداحي تزين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء