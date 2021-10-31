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العراق.. القبض على 11 متهماً وضبط مواد متفجرة في نينوى

العراق.. القبض على 11 متهماً وضبط مواد متفجرة في نينوى
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

ألقت مفارز مديرية شرطة نينوى ،اليوم الأحد، القبض على 11 متهماً وضبطت مجموعة من المواد المتفجرة خلال عمليات أمنية نفَّذتها في مناطق متفرِّقة من المحافظة.

العالم - العراق

وذكر بيان صدر عن قيادة شرطة محافظة نينوى، أن "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية ألقت القبض على إرهابي مطلوب قضائياً وفق المادة ٤ / ١ إرهاب، وكذلك ضبطت ستَّ عجلات تحمل مواد مخالفة للتعليمات وممنوعة من الاستيراد".

وأضاف ،أن "مفارز فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر ألقت القبض على متهم مطلوب قضائياً وفق المادة ٤ / ١ إرهاب،فيما عثرت مديرية شرطة تلعفر على كدس للعتاد من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة حي سعد".

وتابع البيان ،أن "مديريات شرطة الحدباء والنمرود وتل عبطة وابي تمام والقيارة، وكذلك مديرية مكافحة الإجرام ألقت القبض على تسعة متهمين بقضايا متنوعة، والعثور على أسلحة، ومواد متفجرة من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في قرية الحود التابعة لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل".

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