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ردود الأفعال اليمنية حول الهجمة السعودية على تصريحات القرداحي

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تضامن واسع تبديه الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية مع لبنان، ووزيرِ إعلامها جورج قرداحي، حيال الأزمة القائمة وضد الهجمة الشرسة من قبل السعودية وحليفاتها على خلفية تصريحات قرداحي، التي طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن ووصفها بالعبثية.

العالم - مراسلون

فالمؤسساتُ الحكوميةُ في صنعاء ومنها وزارة الإعلام أشادت بما اعتبرته موقفاً حراً ومشرفاً للوزير اللبناني.

الاستنكار لما وُصفت بالحملة المسعورة ضد الوزير قرداحي جاء من أعلى مؤسسات الدولة وعلى لسان كبار المسؤوليين في صنعاء عبر بيانات وتصريحات نددت بما اعتبرتها مواقفَ استعلاءٍ وغطرسةٍ للسعودية ضد لبنان وتدخلاً في شؤونه.

كما أصدرت أحزاب وقوى سياسية وقبلية ومدنية البياناتِ المتضامنةَ مع الوزير اللبناني، واعتبرت موقفه محقاً وشجاعاً إزاء ما تُمارس من مظلومية بحق اليمنيين..

موقف قرداحي قوبل بتقدير كبير في الشارع اليمني، وتعالت دعوات من مسؤوليين وناشطين بمقاطعة منتجات السعودية ومنعها من دخول اليمن رداً على قراراها بمنع الواردات اللبنانية، كما بدأ تحركٌ اعلاميٌ واسعٌ بهدف فضح جرائم وانتهاكات التحالف السعودي خلال سنوات حربه وحصاره على اليمن.

ويفسر كثيرون هنا أن ردةَ فعل السعودية على تصريحات قرداحي تأتي ضمن سياق أساليبها لتكميم أيِ أفواهٍ تفضحُ جرائمَها في اليمن، وما تسببت فيه ممارساتُها من خلق أسوء أزمة انسانية في هذه البلد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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