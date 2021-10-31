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صور جورج قرداحي تزين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء

صور جورج قرداحي تزين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشر الناطق باسم حركة "أنصار الله" في اليمن، محمد عبد السلام، على حسابه في "تويتر" صورتين للافتة عليها صورة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، تم وضعها في العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم - اليمن

ونشر العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة، معربين عن تضامنهم مع قرداحي، بعد تصريحاته حول حرب السعودية على اليمن.

وكان قرداخي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان الشعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟"، ورد قرداحي: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

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صور جورج قرداحي تزين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء