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هذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي بشأن العودة للاتفاق النووي

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

رفع الحظر الجائر عن ايران، هو ما تسعى طهران الى تحقيقه، من خلال سياسة خارجية تتسم بالتوازن والدبلوماسية النشطة، والاهتمام بتعزيز العلاقات مع دول العالم، وخاصة دول الجوار.

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان أكد أن طهران لن تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وأن المصالح المشتركة هي أساس العلاقات مع الدول الأخرى.

وقال إن السبيل الوحيد لإستئناف المفاوضات هو العودة الى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق ولكنه شكك في أن تكون لدى واشنطن الإرادة الجادة للعودة الى الاتفاق

الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا أعربت من روما في اجتماع قمة مجموعة العشرين عن قلقها البالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني، ودعت طهران الى ما أسمته تغيير موقفها لإنقاذ الاتفاق النووي. وقالت الدول الأربع انه ما زال لديها الأمل في إنقاذ الاتفاق النووي".

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في لقاء مع CNN إن بلاده "على اتفاق تام"مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي".

وأكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي:"نعتقد أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للتعامل مع البرنامج النووي الايراني ...الأمر يعتمد بالفعل على ما إذا كانت إيران جادة في ذلك. جميع دولنا، تعمل مع روسيا والصين، تؤمن بقوة أن ذلك سيكون أفضل سبيل للمضي قدما".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن قناعة موسكو بأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية، دون إدخال أي تغييرات عليه، يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة، ولفت أن إدخال أي تعديلات غير مقبول بالنسبة لطهران، وأن موسكو تؤيد موقف طهران

وانتقد ممثل وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، الحظر الاميركي الجديد ضد ايران؛ ودعا كافة الاطراف المشاركة في المفاوضات الى تجنب الاجراءات التي تعيق مسار استئناف هذه المفاوضات واستكمالها بنجاح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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