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11 قتيلا في تظاهرات السودان وسط عصيان مدني

11 قتيلا في تظاهرات السودان وسط عصيان مدني
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

وصل عدد ضحايا الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في السودان إلى 11 قتيلا، وذلك بعد وفاة متظاهر جديد متأثرا بجراحه.

العالم - السودان

وأعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المحتجين على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، منذ الاثنين الماضي، إلى 11 قتيلا.

وقالت اللجنة في بيان الأحد: "ارتقت روح الثائر مروان جمال صباح اليوم بالمستشفى متأثراً بإصابة غادرة في الرأس في أحداث مدينة بحري ليلة 28 أكتوبر 2021، بواسطة قوات الانقلابيين بعد يوم من المعاناة في غرفة العناية المكثفة".

وأضافت: "بارتقاء الشهيد مروان وصعود ثلاثة أرواح طاهرة في مظاهرات السبت يرتفع عدد شهداء مجازر الانقلابيين وسط الثوار منذ يوم الانقلاب في 25 أكتوبر، إلى 11 شهيداً وفقاً لتأكيدات مصادرنا".

وما زالت مظاهر العصيان المدني بادية في العاصمة الخرطوم، وقد نشر عدد من المغريدين صورا من العاصمة تظهر تجاوبا مع دعوات العصيان.

ومساء السبت، أعلنت اللجنة ذاتها، عن مقتل ثلاثة متظاهرين "برصاص المجلس العسكري" في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، فيما أصيب نحو 110 آخرين في عدة مدن بعضهم بالرصاص الحي، وذلك في مظاهرات عرفت بـ"مليونية 30 أكتوبر".

وانطلقت ظهر السبت مظاهرات متفرقة في عدة مناطق بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ورفضا للانقلاب العسكري.

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