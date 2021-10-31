"الجهاد الإسلامي" تكشف تفاصيل زيارة وفدها الى القاهرة

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة داود شهاب، في تصريح صحفي: "إن من القضايا التي بحثت خلال اللقاء ملف إعمار قطاع غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليه، والأسرى".

وأضاف: "تناول اللقاء كذلك تطورات الملف الفلسطيني، والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى: أن "أجواء إيجابية خيمت على اللقاء، وعكست الحرص المتبادل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني".

وبحسب شهاب، فقد استعرض رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، جهود بلاده في إعمار قطاع غزة، وتخفيف الحصار الإسرائيلي، وتسهيل حركة السفر عبر معبر رفح البري.

وأعرب شهاب، عن تقدير حركته للجهود المصرية خاصة فيما يخص إضراب أسرى الحركة، معربا عن أمله في مواصلة هذه الجهود من أجل إنهاء معاناة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.

يشار إلى أن وفد من حركة "الجهاد الإسلامي"، بدأ الأربعاء، زيارة إلى القاهرة؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة.